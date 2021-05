Adolescentes homenageiam profissionais e oram por enfermos do Hospital Primavera









25/05/21 - 15:45:06

Louvores, oração e palavras de reconhecimento aos profissionais que estão na linha de frente em combate ao coronavírus. Foi dessa forma que o domingo, 22 de maio, começou para os funcionários do Hospital Primavera e para os adolescentes da Base Life Supermissão Teen, da cidade de Aracaju-SE, que tiveram a ideia da boa ação de alegrar o dia de plantão de funcionários do hospital e enfernos.

A diretora da Base Life Supermissão Teen, Fátima Sales, ficou impressionada com a receptividade das pessoas com os adolescentes. “As pessoas vinham ao nosso encontro pedir orações por seus familiares e colegas de profissão, foi uma experiência maravilhosa”, enfatiza.

A homenagem contou com o apoio do Ministério da Criança, Desbravadores, Aventureiros e Ministério de Profecia. O intuito foi unir cada vez mais a igreja em prol das pessoas necessitadas. “Ministérios integrados com o objetivo de trazer alívio aos corações e apresentar Jesus para todos”, diz Fátima.

De acordo com o líder das crianças e dos adolescentes para o estado de Sergipe, Mônica Pereira, os adolescentes são constantemente motivados por ações que demonstram amor ao próximo. “Por meio do amor é possível colocar em prática todos os outros ensinamentos. Afinal, quando amamos o próximo, fazemos ao outro tudo o que gostaríamos que fizessem conosco, como: respeitar, acolher e ter empatia.

O foco é: missão no coração e na ação”, finaliza.

A ação foi realizada seguindo as medidas protetivas contra o coronavírus.

Foto assessoria

Por Luciana Santana Diz