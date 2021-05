DEPUTADO LUCIANO BISPO PROPÕE VACINAÇÃO DA H1N1 PARA SERVIDORES DA ALESE









25/05/21 - 13:27:33

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo teve a Indicação nº 205/2021 aprovada, por unanimidade pelos deputados estaduais durante a Sessão Extraordinária Mista desta terça-feira, 25. O presidente solicita ao Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde (SES), que os funcionários da Alese sejam inseridos no grupo prioritário para receberem a vacina do vírus H1N1, devido ao alto grau de contato com pessoas em suas atividades.

“A sociedade cobra atendimento de qualidade por parte dos servidores, por isso, precisamos ofertar condições adequadas para que tenham qualidade de vida, o que reflete diretamente no seu dia a dia. Estamos buscando uma gestão mais humanizada por meio de ações como esta. Essa é mais uma preocupação da presidência em possibilitar que o servidor público e seus familiares se previnam contra algumas doenças, nesse momento em que há um surto de H1N1, garantindo a integridade a saúde de todos”, enfatizou.

A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar o agravamento e à morte, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção em crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais ou com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões