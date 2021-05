ENERGISA IDENTIFICA 1.800 IRREGULARIDADES POR FURTO DE ENERGIA EM SERGIPE









Em operação realizada no interior do Estado, quantidade de energia recuperada era o suficiente para abastecer cerca de 6 mil residências durante um ano

Mais de 1.800 irregularidades por furto de energia foram identificadas durante uma operação do Grupo Especializado Anti-Perdas (GEAP) da Energisa Sergipe. A quantidade de energia recuperada na região do Alto e Baixo sertão do São Francisco foi de 6.808 megawatt-hora (MWh), suficiente para abastecer cerca de 6 mil residências por um ano, ou ainda o total necessário para atender a cidade de Japaratuba. O volume é considerado alto, uma vez que a operação durou apenas dois meses, efetivando aproximadamente 5.500 inspeções com o trabalho conjunto de 26 equipes.

Furtar e fraudar energia é crime, conforme artigo 171 (estelionato) e artigo 155 (furto) previsto no Código Penal. O responsável pelo ato pode ser condenado a até quatro anos de prisão, além de ter que pagar retroativamente os valores referentes à energia desviada, acrescidos de multa e também ter o serviço suspenso. As ações de combate às fraudes e furtos de energia estão entre as prioridades da Energisa para manter a segurança dos clientes e a qualidade no fornecimento da energia.

Isso porque, adulterações no sistema de medição realizadas por terceiros ou ligações ilegais, conhecidas popularmente como “gato na rede elétrica”, sobrecarregam a rede e comprometem a segurança da população e a qualidade do fornecimento, o que implica em quedas constantes de energia, riscos de acidentes graves e custos adicionais aos consumidores regulares.

Quem paga a conta?

Na Energisa Sergipe 10,53% da energia é perdida, somando as chamadas perdas técnicas, desvios e furtos. Em 2020, mais de 5 mil irregularidades foram descobertas na rede elétrica na área de concessão da Energisa Sergipe. O total de energia recuperada pela Energisa nesse período foi de 18,5 milhões de kWh (quilowatt-hora). Em reais, esse montante se aproxima dos R$ 14 milhões.

Os valores dessas perdas são repassados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) à concessionária, compondo a atualização do cálculo das tarifas e, consequentemente, gerando tarifas mais caras para os clientes.

“A Energisa está cada vez mais dedicada e comprometida em oferecer um serviço de excelência e com valor justo para todos. Utilizamos tecnologias capazes de monitorar e prevenir essas irregularidades através da aplicação de algoritmos de inteligência artificial e intensificamos a capacitação das equipes que atuam nessas ações. É indispensável combater as fraudes e os furtos de energia, para garantir a segurança dos nossos clientes e a qualidade e a estabilidade do fornecimento de energia, atribuindo a responsabilidade pelo ressarcimento a quem é devida. A população tem um papel fundamental nesse processo, quando denuncia esse tipo de crime”, explica Renan Accioly, coordenador de Medição e Combate a Perdas da Energisa.

A identidade de quem realiza a denúncia de furtos de energia é mantida em anonimato. A denúncia pode ser feita pelo Call Center 0800 079 0196 (ligação gratuita) ou pelo site www.energisa.com.br em Serviços Online > Mais Serviços > Denuncie Furto de Energia.

Em caso de necessidades, a empresa também está disponível pelos seguintes canais:

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Energisa Sergipe