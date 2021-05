GOVERNADOR E PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA RECEBEM O CONSELHEIRO CARLOS SOBRAL









25/05/21 - 15:57:39

Próximo de se aposentar do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) após 36 anos de serviços prestados, o conselheiro Carlos Alberto Sobral deu início nesta terça-feira, 25, a uma série de visitas a instituições que fizeram parte da sua trajetória na vida pública.

O primeiro encontro foi no gabinete do governador Belivaldo Chagas, no Palácio dos Despachos. Em seguida, o decano do TCE foi recebido pelo procurador-geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, na sede do Ministério Público de Sergipe (MPE).

“Essas visitas eu vejo até como uma obrigação minha, uma oportunidade de me despedir de autoridades e órgãos do Estado que sempre foram de uma correção exemplar, não só comigo como com o próprio TCE, contribuindo para que trabalhássemos em prol da melhoria dos serviços públicos”, comentou Carlos Alberto, que completará 75 anos no dia 24 de julho e, com isso, deverá se aposentar de forma compulsória.

Seu ingresso no Tribunal ocorreu em maio de 1985, ainda como auditor. Já no dia 28 de fevereiro do ano seguinte foi empossado conselheiro, vindo a presidir a Corte em quatro ocasiões: nos biênios 1989/1990, 2001/2002 e 2012/2013, além do intervalo entre dezembro de 2006 e março de 2007.

Para o governador Belivaldo Chagas, o conselheiro se mostrou um competente quadro técnico no TCE, com posições sempre embasadas por muito estudo e pesquisa.

“Um cidadão extremamente competente; fico alegre ao saber que ele está bem, ao saber de todo o serviço que ele prestou e ainda presta ao Tribunal, e ao mesmo tempo a gente fica triste por saber que ele vai deixar o órgão nos próximos dias”, comentou Belivaldo.

Na visita ao procurador-geral de Justiça, o conselheiro chegou a relembrar de convênio celebrado entre o TCE e o MPE, na sua gestão como presidente, que proporcionou maior eficiência na atuação dos órgãos. “Afinal de contas, o MP e o TCE têm atividades coirmãs; fazemos o controle das contas públicas, da eficiência da atuação dos serviços públicos”, disse Cabral Machado.

A respeito da iminente aposentadoria do conselheiro, o procurador-geral também elogiou sua atuação junto ao colegiado do TCE. “Faço esse reconhecimento público de que muitos frutos estarão sendo deixados para todos nós que somos de gerações posteriores e com certeza nos inspiram esses exemplos no nosso dia a dia profissional”, concluiu. ​

*Fotos: Cleverton Ribeiro

Por DICOM/TCE