JOVEM MORRE EM ACIDENTE ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO DE PASSEIO NA SE-230









25/05/21 - 08:53:53

Um jovem de 17 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24) após uma batida frontal entre a motocicleta que ele conduzia e um veículo de passeio. O acidente foi registrado na SE-230, próximo ao trevo da entrada do município de Feira Nova.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o outro condutor fugiu do local sem prestar socorro as informações são de que populares incendiaram o veículo que ele dirigia.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do adolescente. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto: Divulgação/BPRv