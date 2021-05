MARIA DO CARMO SOLICITA RECURSOS, CESTAS BÁSICAS PARA AJUDAR AOS SERGIPANOS









25/05/21 - 05:08:18

Cestas básicas, cadastros em programas sociais e recursos de emendas. Esses foram alguns dos pleitos feitos pela senadora Maria do Carmo Alves (DEM) ao ministro João Roma Neto, do Ministério da Cidadania. “As pessoas estão atravessando a pandemia com muita dificuldade. Inúmeras famílias estão passando fome em todo o país e em Sergipe não tem sido diferente. Por isso pedimos ao ministro João Roma, o máximo de empenho para ajudarmos essa parcela vulnerável da população”, justificou a parlamentar.

Para ela, a pandemia tem exposto, ainda, mais a ferida da desigualdade. “Os problemas são muitos e precisamos garantir que os municípios possam ser ajudados para, também, ajudar aos munícipes e evitar um caos maior”, afirmou Maria do Carmo, ressaltando que o ministro foi muito receptivo aos pleitos e se colocou à disposição para contribuir com o que for possível com os sergipanos.

Maria do Carmo salientou que a ideia é buscar todos os possíveis apoios para atender ao povo que está em situação de vulnerabilidade, especialmente, no interior do Estado. “Buscamos informações sobre os programas sociais para que as Prefeituras possam se cadastrar. Ainda tratamos sobre liberação de recursos de emendas parlamentares que possam garantir investimentos para os municípios. Foi uma conversa muito produtiva e estamos na expectativa de que ela traga resultados para os sergipanos”, disse a democrata.

Fonte e foto assessoria