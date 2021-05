MARINHA DO BRASIL ABRE 750 VAGAS PARA CONCURSO PÚBLICO PARA NÍVEL MÉDIO









25/05/21 - 09:21:45

Estarão abertas, entre os dias 24/05/21 e 13/06/21, as inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2021).

São 750 vagas e o candidato, além de outros requisitos, deve ser brasileiro nato ou naturalizado do sexo masculino, ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Médio, ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 01/01/22.

Todas as informações necessárias relativas ao concurso estão no edital publicadono site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00.

O candidato fará uma única prova escrita objetiva de conhecimentos de Português, Matemática, Física, Química e Inglês. Os classificados participarão ainda de etapas, com caráter eliminatório, como inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Ao serem aprovados em todas as fases do concurso, os candidatos serão chamados para o período de adaptação em uma das quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiros, localizadas em Fortaleza (CE), Recife (PE), Vitória (ES) e Florianópolis (SC),também eliminatório.

Após a adaptação é iniciado o curso de formação de Marinheiros, com a duração de 48 semanas. Nesse período, em regime de internato, os jovens recebem alimentação, alojamento, uniformes, assistência médico-odontológica, psicológica,social e religiosa, bem como remuneração na forma de bolsa-auxílio, inicialmente deR$1.303,90. Após do curso os rendimentos chegam a R$2.294,50.

Concurso Público de Nível Médio: Escolas de Aprendizes-Marinheiros.

Inscrição: a 24/05/21 a 13/06/21.

Valor: R$ 40,00.Informações: www.ingressonamarinha.mar.mil.brou (71) 3507-3825.