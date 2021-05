Prefeitura de Salgado dá Ordem de Serviço para obra de quadra poliesportiva









25/05/21 - 13:30:59

Na manhã de hoje, 25 de maio, a Prefeitura de Salgado deu ordem de serviço para o início da obra na quadra poliesportiva do povoado Água Fria.

Era um antigo desejo dos jovens do povoado que sentiam a falta de uma gestão que valorizasse o esporte e proporcionasse à juventude o lazer da prática esportiva. Em breve a obra vai iniciar e a comunidade vai desfrutar de mais um benefício da atual administração.

O prefeito Givanildo Costa assinou a ordem para execução da obra e estava acompanhado do vice-prefeito, Miúdo do Tombo, vereadores, secretários municipais e diretores. Além disso, o evento seguiu todos os protocolos de proteção do novo coronavírus.

ASCOM- Prefeitura Municipal de Salgado