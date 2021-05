Professores da rede estadual começam a ser vacinados contra a Covid-19 nos municípios









25/05/21 - 15:32:53

A previsão é que sejam imunizados 12.256 servidores entre professores, vigilantes, executores de serviços básicos, merendeiros, oficiais administrativos e integrantes da direção escolar da rede estadual

Começou nesta terça-feira(25), em Nossa Senhora do Socorro, a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em profissionais da Educação da rede pública estadual. Promovida pela Prefeitura, a mobilização ocorreu no Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus Socorro, e foi direcionada aos professores, equipes diretivas, executores de serviços básicos, vigilantes, merendeiros, além de técnicos pedagógicos, motoristas e demais profissionais lotados nas escolas circunscritas à Diretoria Regional de Educação (DRE 8). Outros municípios também têm se mobilizado no sentido de garantir a imunização dos segmentos que compõem a educação.

Segundo o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, o início do processo representa o reconhecimento da prioridade da educação e dos seus trabalhadores para o retorno das atividades presenciais. Portanto, este momento abre a perspectiva de normalização de atividades, a qual a gente espera que ocorra no mais breve espaço de tempo possível, assim que as condições sanitárias permitirem”, declarou.

A diretora da DRE 8, professora Marleide Cruz, explica que a logística de vacinação em Nossa Senhora do Socorro vai ocorrer durante três dias e pretende atingir 1.082 profissionais. “Hoje é uma ocasião de muita felicidade. Estávamos aguardando com muita ansiedade esse momento. As escolas estão precisando voltar presencialmente, de forma gradativa, e a vacina nos dá essa segurança para os servidores que lidam com a rotina da escola, e também para os alunos”, disse ela, listando os municípios que avançam na vacinação dos profissionais da Educação, como Santo Amaro das Brotas, que concluiu a aplicação da primeira dose, além de Laranjeiras e São Cristóvão, que iniciaram também nesta semana, e Barras dos Coqueiros e Riachuelo, nas próximas semanas.

Para o professor Acácio dos Santos Nascimento, que leciona Educação Física no Colégio Estadual Frei Inocêncio, esse momento é marcado por um sentimento de esperança. “Esperança de que iremos voltar, presencialmente. Sabemos que as aulas remotas são possíveis, mas o presencial é fundamental e esperamos que logo a gente possa retornar. É sempre bom lembrar que precisamos continuar nos cuidando e fazendo o que é necessário: lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel e máscara e mantendo o distanciamento. Acredito que desta forma a retomada será mais rápida”, declarou.

A merendeira Anailde da Cruz, do Colégio Estadual Leão Magno Brasil, não escondeu a ansiedade ao aguardar sua vez para tomar o imunizante da Pfizer/BioNTech. Para ela, a vacina contra a covid-19 é uma dose de esperança para as pessoas, principalmente para os profissionais que trabalham na escola pública. “Estou feliz. A vacina tão esperada chegou. Espero que chegue para mais gente, para nossos amigos, nossos irmãos, que também precisam dessa proteção. Foi um ano difícil, mas tínhamos fé e esperança de que a nossa hora iria chegar”, frisou.

Vigilante na Escola Estadual Zumbi dos Palmares, José Marques da Silva compartilhou do mesmo sentimento. “Apesar dos desafios que enfrentamos neste ano de pandemia, receber essa vacina nos traz muita alegria para continuarmos trabalhando”, disse ele, reforçando que receber a imunização é um alívio por conta dos riscos que se correm dentro do ambiente de trabalho, ao lidar diariamente com pessoas que adentram a escola, bem como no transporte público, que tem um fluxo muito grande de aglomeração de pessoas. “Para mim é um alívio essa vacina”, pontuou.

Outros municípios

Em Aracaju, até quinta-feira, 27, serão vacinados os trabalhadores da educação de creches, pré-escolas e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I até 40 anos. Para se vacinar, é necessário realizar o cadastro no portal: abre.ai/cadastrovacinaju. O formulário é simples, no item “Motivo da Vacina”, o profissional deve assinalar a fase 6. Os documentos necessários são: RG, CPF, comprovante de residência e contracheque comprovando vínculo com instituição/empresa.

De acordo com a secretária municipal da Educação de Aracaju, Maria Cecília Leite, na quarta-feira, 26, recebem a imunização os profissionais de 45 a 49 anos. Na quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, serão vacinados trabalhadores da Educação de 40 a 44 anos, de forma escalonada. Na quinta, os nascidos entre janeiro e junho; na sexta, os nascidos entre julho e dezembro. “Estamos vendo um sonho se realizando. A imunização contra a covid-19 dos profissionais que atuam na nossa rede era algo aguardado ansiosamente por todos. Aproveito para pedir que esses profissionais permaneçam atentos às datas e que se imunizem quando chegar a sua vez”, pontuou a gestora.

Em São Cristóvão, a vacinação começou na segunda-feira, 24, e foi realizada no SergipeTec. Na cidade de Laranjeiras, a vacinação dos profissionais da Rede Estadual também já iniciou. Em Santa Rosa de Lima, o município montou uma marinete do forró para vacinar os professores.

No Agreste do Estado, em Nossa Senhora da Aparecida, os profissionais da educação estão sendo vacinados desde sexta-feira, 21. Já no território do Centro-Sul sergipano, nos municípios de Lagarto e Tobias Barreto, a vacinação começou nesta terça, 25.

Para saber mais sobre o cronograma de imunização, entre outras informações, os servidores devem procurar a Secretaria de Saúde do município em que trabalha.

Informações e foto SES