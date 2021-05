Professores e profissionais da educação começam a receber a vacina contra a covid-19









25/05/21 - 16:09:07

Professores e profissionais da educação começaram a ser imunizados contra a covid-19 na manhã desta terça-feira, 25. A aplicação da primeira dose da vacina contemplou as redes pública e privada de ensino.

Cada escola enviou a lista com o nome das pessoas a serem vacinadas e a Secretaria Municipal de Saúde aplicou o imunizante. Cerca de 1.400 profissionais devem ser vacinados, entre professores e trabalhadores da área.

“Estamos nesse momento em uma ação muito importante. A Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde estão vacinando os professores da rede municipal, estadual e privada, além dos servidores que fazem a educação do município. Muita alegria”, afirma o secretário de Educação, Luciano Marques.

“Ampliamos a vacinação e isso é sempre motivo de felicidade. Temos a expectativa de imunizar em torno de 1.400 profissionais e reconhecendo, aproveitando para agradecer, a equipe da saúde, em nome da coordenadora de imunização, Elenildes Barreto, pelo empenho na vacinação ”, ressalta a secretária de Saúde, Maria Angélica Trindade.

A ação foi realizada no Ginásio do Sesi, mas quem não pôde comparecer hoje vai conseguir a aplicação da vacina outro dia no Centro de Especialidades Médicas. Quem recebeu a vacina da influenza deve aguardar 14 dias para tomar a vacina contra a covid-19.

“Agradecer ao gestor municipal por esse dia especial que me deixou até emocionada porque estamos vendo uma luz no fim do túnel. Que essa vacinação venha para muitas outras pessoas o mais rápido possível”, celebra a professora da rede municipal de ensino, Ana Maria Santos.

Secom Tobias Barreto