Projeto Mãos Que Ajudam a Aliviar a Pandemia e UniãoSE realizam mais uma ação solidária

25/05/21 - 05:43:35

Nesta segunda-feira, dia 24 de maio, foi realizada mais uma ação solidária do Projeto Mãos Que Ajudam junto com a UniãoSE.

Foram realizadas doações de lanches, água mineral e máscaras de tecido para os assistidos e para os profissionais da saúde do Centro de Atendimento a Covid-19, no Conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro.

Durante a ação também foram doados protetores faciais para todos os funcionários do posto de saúde que estão na linha de frente.

Os lanches foram comprados, higienizados, embalados em kits pelos voluntários do Mãos Que Ajudam. O projeto contou com o apoio de parceiros: UniãoSE que doou as máscaras e protetores faciais e os deputados estaduais Georgeo Passos e Kitty Lima que doaram água mineral.

“É uma satisfação imensa, visualizar a alegria no rosto dessas pessoas aqui presentes, ao receberem um kit de lanche, água mineral e máscaras de tecido, pra nós voluntários é um grande privilégio poder servir ao próximo”, disse o bispo Brandão de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

“O projeto Mãos Que Ajudam é um projeto que nos realizamos ao servir, podemos ver a alegria nos olhos dos assistidos, ao receberem um lanche, ao ver que tem pessoas que eles não conhecem, mas se importam com eles”, comentou Meirelaine de Oliveira, Especialista em Serviços de A Igreja de Jesus Cristo.

“Muito gratificante podermos servir as pessoas que estão na fila para fazerem o teste da covid, pessoas que estão apreensivas, algumas nervosas e com medo do resultado do exame e que saíram cedo de casa sem o desjejum e poder ser auxiliadas pelo lanche e o nosso carinho ao servi-los”, falou Cícera Barbosa Brandão, professora do SEI- Sistema Educacional de A de A Igreja de Jesus Cristo.

Foram beneficiadas no total 100 pessoas, e por tal feito, os funcionários do Centro de Atendimento a Covid-19, agradeceram a ação promovida do Mãos Que Ajudam, as doações dos protetores faciais doados pela a UniãoSE e parabenizou as instituições por promoverem amor e cuidados ao próximo.

No mês de maio foram promovidas duas ações no Centro de Atendimento a Covid em Socorro, o projeto prevê mais duas ações no mês de junho e mais quatro ações em julho e agosto na Zona Norte de Aracaju.

Fonte e foto assessoria