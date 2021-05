Rodrigo Valadares se soma à luta para garantir o funcionamento da maternidade do HU









25/05/21 - 10:45:12

Na manhã desta segunda-feira, 24, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, esteve visitando a Unidade Materno Infantil do Hospital Universitário, localizada no Campus da Saúde, em Aracaju, a convite da comissão de aprovados do concurso para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que estão desapontados com o desuso do local e aguardam sua funcionalidade para trabalhar. Trata-se de um prédio de 5 andares, preparado para comportar 133 leitos e apenas 20 estão em funcionamento, englobando ainda UTI Neonatal, UTI Adulto, UTI Pediátrica, leitos de Enfermaria e Berçário.

A visita foi conduzida pela superintendente do HU, Dr. Angela Silva, e pelo reitor Dr. Valter Santana, que explicaram que, dentre os serviços que serão contemplados no hospital, estão a ginecologia, obstetrícia, mastologia e a pediatria, restando apenas a compra de alguns equipamentos, cujo custo é elevado, e contratualizações que podem partir da prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado. Também estiveram acompanhando o deputado as representantes da comissão de aprovados, Larissa e Camila.

O parlamentar já havia se reunido com a comissão de aprovados, que solicitou a demanda e explicou toda a situação. Optando por visitar o local, Rodrigo conta que se deparou com uma triste realidade e, para contribuir com o funcionamento pleno do HU, se compromete em somar esforços a essa luta.

“Após convite da comissão de aprovados do Concurso UFS, ao nos relatar que o Hospital Universitário/UFS-EBSERH estava com toda a sua estrutura pronta e sem funcionamento, visitamos o local nesta manhã e nos deparamos com uma realidade bastante triste: Um grande espaço bem estruturado, com capacidade de 133 leitos e apenas 20 funcionando… Nos somaremos a essa luta, buscaremos verbas para contribuir com a compra dos equipamentos e iremos solicitar ao Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju que realizem o convênio com o HU para atender nossa gente”, declarou.

O deputado lembrou ainda que, segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente o Estado possui o déficit de 212 leitos maternais e, com o funcionamento da Maternidade do HU, esse número será bastante reduzido. “Uma estrutura de primeiro mundo, pronto para receber a maternidade que está no projeto, restando apenas resolver todas essas questões pendentes, para termos o funcionamento pleno do local, desafogando as maternidades de Sergipe, que hoje possuem uma falta de 212 leitos, segundo o Ministério da Saúde, e dando uma melhor assistência para as mães e toda a população do nosso Estado”, pontuou.

A doutora Angela ressaltou que, após resolver todos esses trâmites, a Unidade Materno Infantil terá capacidade para realizar cerca de 300 partos mensais, contando com UTI Neonatal, UTI Adulto, UTI Pediátrica, leitos de enfermaria e berçário. “O benefício para usuários do SUS é imediato, dada a carência de leitos maternos enfrentada hoje em Sergipe”, destaca.

