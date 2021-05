Rogério diz que CPI da Covid apresentará dados e fatos e informações para abertura de impeachment contra Bolsonaro

Durante entrevista ao historiador Marco Antônio Villa, transmitida nesta terça-feira (25), o senador Rogério Carvalho (PT) afirmou que a CPI da Pandemia apresentará dados, fatos e informações suficientes para a abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro. Entretanto, ponderou que para o processo avançar há outras questões envolvidas e que o impedimento depende de uma questão política.

O senador Rogério afirmou também que Bolsonaro já está trabalhando para evitar o processo de impeachment por meio da radicalização do apoio de sua base mais conservadora, com manifestações pelo país mesmo em tempos de pandemia, e por meio do uso de recursos do governo para manter uma base de sustentação.

“Ele vai comprar essa posição de não deixar abrir o processo de impeachment, ainda que todos os elementos que a gente já tem e que nós vamos ter justificassem ou justifiquem um processo de impeachment”, avaliou.

De acordo com o senador sergipano, o impeachment se justifica porque já são quase 450 mil brasileiros mortos pela pandemia e que em países grandes que adotaram medidas prudenciais de enfrentamento da Covid-19 não houve a mesma quantidade de mortes proporcionalmente em comparação ao Brasil.

“Isso decorre do efeito Bolsonaro. Onde Bolsonaro foi mais votado é onde morrem mais pessoa. Então, essa relação e essa associação, somado a forma como ele se conduz, a forma pública como ele atua, é mais do que suficiente, e os dados, os fatos e tudo que está sendo levantado de informação, tem elementos suficientes para abertura do processo de impedimento do presidente”.