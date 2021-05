Senador Alessandro apresenta requerimento para ouvir o prefeito Edvaldo Nogueira









25/05/21 - 08:11:44

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) apresentou na tarde desta segunda-feira (25) no Senado, um requerimento convocando o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), para comparecer na CPI da Pandemia para prestar esclarecimentos sobre a contratações emergências.

Após apresentar o requerimento, Alessandro afirmou o que é preciso esclarecer sobre as contratações, os gastos e a montagem da estrutura do hospital de campanha de Aracaju. “Para que seja possível esclarecer os fatos associados às contratações emergenciais para a montagem da estrutura necessária ao funcionamento do Hospital de Campanha de Aracaju objeto de investigação através da Operação “Serôdio” da Polícia Federal, é necessária a convocação do Prefeito de Aracaju, Senhor Edvaldo Nogueira”.

Ainda na noite de ontem, o senador usou as redes sociais para dizer que “quem não deve não teme” e que pretende convocar governadores. Alessandro diz ainda que o trabalho continuará no sentido de esclarecer os gastos pela covid-19. “Ainda temos muito trabalho, mas já vamos começar a programação da segunda fase da CPI, com a apresentação dos requerimentos de convocação de governadores e prefeitos de capitais onde ocorreram operações da PF/MPF. Vamos buscar toda a verdade. Quem não deve não teme”.