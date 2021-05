Senar Sergipe abre inscrições para quatro cursos no setor do agronegócio









25/05/21 - 14:37:12

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) está com inscrições abertas para os cursos do Programa Senar Jovem nas cadeias da fruticultura, equideocultura, administração/gestão rural e pecuária de corte. As inscrições podem ser realizadas até 11 de junho.

O objetivo do curso é capacitar os jovens para o mercado de trabalho com aulas teóricas e atividades práticas voltadas para o setor do agronegócio. O assistente agropecuário poderá atuar como empreendedor na sua propriedade e na gestão das fazendas.

O curso tem carga horária de 240 horas com duração prevista de 5 meses com aulas teóricas on-line em dois dias na semana e as aulas práticas aos sábados. Os polos de apoio de ensino estão localizados nos municípios de: Aracaju (administração/gestão rural), Itabaiana (pecuária de corte), Lagarto (equideocultura) e Neópolis (fruticultura). São 30 vagas para cada polo de apoio presencial.

O curso é gratuito e voltado para filhos de produtores ou trabalhadores rurais cursando ou que já tenham concluído o ensino médio com idade entre 16 a 30 anos. Acesse o link de inscrição no site www.senarsergipe.org.br.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas