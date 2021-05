UMA PESSOA MORREU APÓS COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO E UM CAMINHÃO









25/05/21 - 05:11:27

Uma pessoa morreu após uma colisão envolvendo dois veículos de passeio e um caminhão na Avenida Hildete Falcão, próximo ao Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, no final da tarde desta segunda-feira (24).

O fato ocorreu quando um condutor de um caminhão que vinha no sentido Mosqueiro – Aracaju perdeu o controle do seu veículo após a roda dianteira se soltar, atravessou o canteiro da avenida e colidiu com dois veículos que vinham em sentido contrário.

Um dos veículos colidiu frontalmente com o caminhão e o condutor que vinha neste veículo não resistiu, perdendo a sua vida no local.

Já os outros dois condutores fizeram o teste do bafômetro e o resultado foi zero.

Como o condutor do caminhão ficou no local e prestou todo apoio a polícia, ele conduzido a delegacia apenas para prestar depoimento do que viu no local.

O caso será apurado através de inquérito pela polícia civil.

Essa foi a décima morte no trânsito de Aracaju em 2021.

Com informações e foto da CPTran