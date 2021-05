VACINA CONTRA COVID-19 EM ARACAJU: VEJA QUEM PODE SER VACINADO HOJE









25/05/21 - 07:11:33

Avançando na sua campanha de imunização contra a covid-19, teve inicio nesta segunda-feira (24), a vacinação de profissionais da educação e do transporte público, assim como retomou a vacinação das pessoas com deficiência permanente grave.

Nesta terça-feira (25), a aplicação das duas doses da AstraZeneca é feita normalmente. A da Pfizer é apenas para a 1ª dose em gestantes e puérperas com comorbidades. Já a aplicação da Coronavac está restrita à 2ª dose.

A 2ª dose da CoronaVac estará disponível no posto itinerante do Parque da Sementeira e em cinco pontos fixos: UBS Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte), Estação Cidadania (bairro Bugio), UBS Amélia Leite (bairro Suissa), UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas) e Colégio CCPA (bairro Grageru).

Já a 2ª dose da Astrazeneca estará disponível para as pessoas que tomaram a 1ª dose a partir de fevereiro, seguindo o intervalo de 90 dias entre as doses, nos seguintes locais: UBS José Augusto Barreto (bairro Japãozinho); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS Santa Terezinha (zona de Expansão), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Adel Nunes (bairro América), CRAS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont), UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Sol Nascente), UBS Hugo Gurgel (na Coroa do Meio), UBS Cândida Alves (bairro Industrial) e UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos).

Quem pode ser vacinado

Idosos

Pessoas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas, a partir de 18 anos

Pessoas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 18 anos ou mais

Pessoas com deficiência permanente grave, sem BPC, de 59 anos

Pessoas com doença renal crônica a partir de 18 anos

Pessoas com síndrome de Down de 18 anos ou mais

Pessoas com autismo de 18 anos ou mais

Profissionais da segurança pública

Profissionais da educação de creches, pré-escolas e no 1º e 2º ano do ensino fundamental a partir de 50 anos

Motoristas e cobradores do transporte público da Grande Aracaju de 50 anos ou mais