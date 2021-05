Vereador Cícero do Santa Maria repudia ação de despejo na comunidade João Mulungu









25/05/21 - 11:43:34

O Vereador Cícero do Santa Maria utilizou o grande expediente da Câmara Municipal de Aracaju, inicialmente para parabenizar os trabalhadores rurais pelo seu dia, e também parabenizar o Prefeito Edvaldo Nogueira pela forma que vem conduzindo a vacinação em Aracaju, desta vez priorizando e já vacinando os profissionais da educação e do transporte público.

Cícero usou a maior parte do seu pronunciamento para repudiar veementemente a forma que foi feita a desocupação das famílias que estavam abrigadas na comunidade João Mulungu. Segundo o vereador, a Comissão de Direitos Humanos, a qual está como 1° secretário, recebeu líderes da ocupação poucos dias atrás, e disse que a comissão estava organizando uma visita ao local para fiscalizar e conhecer de perto a realidade dos moradores. “Infelizmente no domingo recebemos como surpresa a notícia da ação de despejo, repudiamos e ficamos tristes, pois uma ação como essa em tempos de pandemia não são medidas aceitáveis”.

O Vereador encerrou o seu pronunciamento pedindo que sejam encerradas essas ações de despejo enquanto houver pandemia, pois entende que a sociedade vive um momento muito complicado financeiramente, as pessoas estão sem dinheiro pra poder apagar um aluguel, e a existência de invasões é uma realidade triste inclusive no seu bairro, o Santa Maria. “Por isso volto a pedir aos empresários, oportunidade de emprego para essas pessoas da comunidade, para que possam ter uma chance de pagar o aluguel de um quarto, ou de uma casa, saindo assim das ruas e das ocupações”. Disse o Vereador, finalizando a sua participação no grande expediente da Sessão na manhã de hoje. .

Fonte e foto assessoria