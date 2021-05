Vereador Joaquim da Janelinha solicita espaço no Mercado para os artesãos









25/05/21 - 14:25:41

Devido ao fato dos artesãos necessitarem de espaço para expor e comercializar suas artes, bem como pelo grande atrativo de existir um número considerável de turistas e de aracajuanos, que visitam diariamente o Mercado Vereador Milton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), veio a requerer à Mesa, na manhã de hoje, 25, e que após apreciação do Plenário, que fosse solicitada ao presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, Luiz Roberto, informação sobre a existência de espaços para implantação do setor destinado, exclusivamente, a comercialização de artesanato no Mercado citado.

“Solicitamos um espaço dentro do Mercado Vereador Milton Santos para que os artesãos possam comercializar os seus produtos, tendo em vista que o Mercado fica localizado no conjunto Augusto Franco, próximo ao Aeroporto da cidade, e também de um dos nossos grandes pontos turísticos, que é a Orla de Atalaia. Tenho certeza que o presidente Luiz Roberto terá essa sensibilidade em conceder esse espaço para os artesãos, gerando assim emprego e renda para esse setor”, afirmou Joaquim.

Por Monique Costa