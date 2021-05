VEREADOR NITINHO ANUNCIA CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE GESTÃO DE CONFLITOS









25/05/21 - 11:01:34

Preocupado com o conflito ocorrido durante a execução da ação judicial de reintegração de posse do Edifício Danusa, localizado na Avenida Ivo do Prado, no último domingo, 23, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD) anunciou a criação da Comissão de Gestão de Conflitos representando o parlamento municipal.

O anúncio aconteceu na manhã desta terça-feira, 25, atendendo ao pedido de alguns parlamentares durante a sessão.

“Após o fim da sessão eu vou criar a Comissão de Gestão de Conflitos. Essa comissão é para que diante dos conflitos internos da cidade de Aracaju, a Câmara dê um respaldo e possa acompanhar de perto a situação. Para a criação, vou dar um prazo para a próxima terça-feira, para nomear os interessados, no máximo cinco integrantes”.

O prédio estava apropriado pela Ocupação João Mulungu e abrigava cerca de 50 famílias.

Explicação pessoal

Nitinho também se pronunciou a respeito da explicação pessoal durante as sessões. “Quando um vereador é citado no discurso do outro ele tem direito a explicação pessoal após o fim da sessão. Essa explicação serve para que o vereador se justifique diante do pronunciamento”.

Durante sua fala, o parlamentar pediu ainda o respeito entre os colegas. “Peço que vocês mantenham o respeito. Nós somos um parlamento e apesar das divergências devemos fazer isso de maneira respeitosa”, frisou.

