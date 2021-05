Vereador se reúne com presidente do Sindicato da Guarda Municipal de Aracaju









25/05/21 - 10:36:20

Discutir os principais desafios enfrentados pela Guarda Municipal de Aracaju. Esse foi o principal objetivo da reunião, que aconteceu ontem, 24, entre o vereador de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), e o presidente do Sindicato da Guarda Municipal da capital sergipana, Eder Santos Rodrigues.

Entre os principais problemas apresentados estão a desatualização do Plano de Carreira da categoria e o baixo valor pago no vale-refeição, hoje em R$8 por turno. “O Plano de Carreira está defasado, precisa ser atualizado. Hoje, todos os guardas não têm possibilidade de promoção, e essa legislação precisa ser alterada para se adequar à legislação federal, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Vai impactar não apenas na questão de promoção, mas na possibilidade do aumento do efetivo. Trouxemos, também, outras questões pontuais da Secretaria, a exemplo do vale-alimentação, que é muito baixo. Procuramos o vereador para que tenhamos um apoio e possamos fortalecer essa luta e nos ajudar na cobrança do Executivo”, destacou Eder.

O sargento, por sua vez, reafirmou o seu compromisso com a Guarda Municipal de Aracaju destacando que a valorização dos profissionais da Segurança Pública Municipal é uma das pautas do seu mandato. “É preciso que tudo seja analisado, quero dialogar com a classe, com os representantes do Executivo para entender e cobrar. A Guarda precisa ser valorizada, assim como todos os trabalhadores. O que é lei, direito, deve ser cumprido e garantido. Não há o que se questionar”, frisou Byron.

A reunião contou, ainda, com a participação da secretária do Sindicato e guarda municipal, Maria dos Santos.

Por Pábulo Henrique