ALESE LAMENTA A MORTE DO EMPRESÁRIO MÁRIO SÉRGIO, POR COMPLICAÇÕES DA COVID









26/05/21 - 16:31:54

A Assembleia Legislativa de Sergipe, lamenta através do presidente, o deputado Luciano Bispo, a morte do empresário do ramo de eventos, Mário Sérgio Resende de Araújo. Ele estava internado há alguns dias, tentando se curar da Covid-19, mas não resistiu e faleceu na tarde da última terça-feira, 25.

Mário Sérgio era muito conhecido em Sergipe, desenvolvendo suas atividades à frente do Espaço Emes, que realizou shows de cantores renomados de todo o país e em especial, apresentações de artistas sergipanos.

Consternado com a perda do empresário, o presidente Luciano Bispo emite votos de pesar aos familiares e amigos neste momento de dor profunda.

Foto: Divulgação Redes Sociais

Por Aldaci de Souza