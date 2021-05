APROVADO PL QUE GARANTE R$ 40 MILHÕES EM EQUIPAMENTOS PARA PROFESSORES









26/05/21 - 13:27:40

Estado de Sergipe disponibilizará R$ 5 mil para que professores adquiram equipamentos como tablets, celulares e notebooks, e, ainda, R$ 70, por mês, para custear gastos com internet durante a pandemia

Foi aprovado, por unanimidade, em sessão extraordinária remota da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese),desta quarta-feira (26), o Projeto de Lei 125/2021, de autoria do Executivo estadual, que dispõe sobre a disponibilização de R$ 5 mil em equipamentos eletrônicos, como tablets, celulares e notebooks, para professores lotados nas escolas estaduais. O projeto ainda permite o fornecimento de um valor de R$ 70 em pacotes de dados, para que os educadores possam se adaptar e trabalhar com mais estrutura durante a pandemia.

Por meio da ‘Educação Mais Conectada’, o objetivo é garantir a efetiva continuidade do Programa de Inovação Educação Conectada, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), ao instituir a Ajuda de Custo e Auxílio-Internet para os professores da rede estadual de ensino enquanto durar a pandemia da Covid-19.

A previsão de investimento é de cerca de R$ 40 milhões em tecnologia, que facilitará não só o trabalho do professor, mas, sobretudo, o aprendizado do estudante. “Tudo para garantir um ensino de qualidade aos nossos alunos, de forma segura e adaptada às novas tecnologias”, justificou o governador.

O projeto tem em vista o cenário de pandemia, no qual exige um contínuo investimento em tecnologia visando à garantia da equidade e do direito à educação dos estudantes. Desta forma, por meio do projeto será permitido a aquisição dos equipamentos novos de informática ou dispositivos móveis e o apoio à contratação de plano de Internet, que serão providenciados diretamente pelos professores efetivos da rede estadual de educação, por intermédio de repasse de valores creditados diretamente na conta bancária dos beneficiários.

Fonte e foto assessoria