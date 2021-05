Belivaldo escapa da CPI









Por Adiberto de Souza *

Para tristeza da oposição, o governador Belivaldo Chagas (PSD) não será convocado para depor na CPI da Covid-19. Pelo menos por enquanto, o pessedista assistirá de camarote a explicação de 10 colegas gestores sobre o que fizeram com os recursos liberados pelo governo federal para combater a pandemia. Os senadores levaram em conta para convocar os governadores os inquéritos abertos contra eles pela Polícia Federal. Belivaldo não faz parte desse time. Com o governador de Sergipe fora do show da CPI, a oposição, principalmente a de Aracaju, se contentará com o provável depoimento do prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT). Por sugestão do senador Alessandro Vieira (Cidadania), o pedetista deverá ir à CPI explicar, entre outras coisas, os gastos feitos com o hospital de campanha, instalado com recursos federais e que motivou um inquérito na Polícia Federal para investigar denúncias de irregularidades. Marminino!

Cuspindo fogo

E quem está invocadíssimo com o advogado Evaldo Campos é o deputado estadual Francisco Gualberto (PT). Tudo porque o causídico o criticou por ter votado contra a concessão de um título de cidadão sergipano ao empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan. Segundo o petista, o causídico “não tem coragem de assumir que hoje é um defensor da anti-vida, um negacionista que falava de poesia para mascarar o crime que defendia. Não seja tão vil”, fustigou. É bom Evaldo campos se prevenir, pois, por muito menos, Chiquinho Gualberto sacou um facão e correu atrás de um sindicalista. Misericórdia!

Sangue novo na Polícia

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou a convocação de 555 aprovados nos concursos que estão em vigor das Polícias Militar, Civil, Penal, do Corpo de Bombeiros e para gestores públicos. Serão 370 convocações somente para a PM, sendo 340 praças e 30 oficiais. Já para o cargo de policial penal serão 150 convocações, além de 13 novos delegados. E para o Corpo de Bombeiros estão sendo convocados 10 novos oficiais. A sociedade sergipana certamente agradecerá esse reforço à segurança pública. Supimpa!

Pela hora da morte

O elevado preço cobrado pelo aluguel de um box na Central de Abastecimento de Itabaiana tem sido criticado pelo deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC). Inaugurado recentemente e tendo custado ao governo cerca de R$ 36 milhões, o empreendimento está às moscas. E o parlamentar tem uma explicação para o abandono daquele moderno espaço comercial. Segundo Gilmar, enquanto na Ceasa de Aracaju o aluguel de um box varia entre R$ 150 e R$ 800, em Itabaiana está sendo cobrado de R$ 2,5 mil a R$ 7,5 mil. Assim também já é demais também. Home vôte!

Fora Bolsonaro

Movimentos sociais e sindicais vão realizar em Aracaju, no próximo sábado, um ato público e uma marcha tendo como palavra de ordem “Fora Bolsonaro”. A manifestação também visa protestar contra o despejo das famílias que ocupavam um prédio no centro da capital. A concentração está marcada para às 8h, na praça dos mercados centrais. A organização do protesto exige que os participantes respeitem o distanciamento social, usem álcool 70% e máscaras. A marcha percorrerá várias ruas da zona norte da capital. Prestigie!

Novos sergipanos

Os deputados estaduais devem aprovar, na sessão de hoje, títulos de cidadão para o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, e para o professor Valter Joviniano de Santana Filho, reitor da Universidade Federal de Sergipe. As duas cidadanias foram sugeridas pelo deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania). Na pauta da sessão de hoje também consta o Projeto de Lei do Executivo criando o Conselho Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Legal D+!

Carga pesada

Uma informação para quem pretende se deslocar, sexta-feira próxima, pela rodovia ligando a Barra dos Coqueiros a Pirambu. Por conta do transporte de uma enorme turbina para a termoelétrica localizada na Barra, o trânsito da SE-100 será controlado pelo sistema “pare e siga”. A Polícia Rodoviária Estadual aconselha a quem deseja se transitar por aquela rodovia no sábado pela manhã para fazer opção pela BR-101. Então, tá!

Contra a tortura

A implantação em Sergipe do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura foi discutida pelo Ministério Público Federal. A instalação do Comitê e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura está prevista na Lei Estadual aprovada em 2016 pela Assembleia, só que nunca se concretizou. Ficou definido que o próximo passo será a realização de uma audiência pública para discutir a instalação do Comitê e do Mecanismo. Participaram da reunião no MPF o governo de Sergipe, a OAB e a Universidade Federal de Sergipe. Parece que agora vai!

Encontro petista

E quem deu com os costados em Brasília foi Márcio Macedo (PT), candidato derrotado Prefeitura de Aracaju. O distinto participou de uma reunião com o senador Humberto Costa (PT) e o deputado Federal José Guimarães (PT). Na pauta, a CPI da Covid-19 instalada no Senado, a reforma administrativa em tramitação no Congresso, o enfrentamento ao governo de Jair Bolsonaro e o resgate do desenvolvimento regional para o Nordeste. Ah, bom!

Exigiu respeito

Vereadora mais votada de Aracaju, Linda Brasil (PSOL) exigiu mais respeito de alguns colegas do Legislativo. A parlamentar lamentou as distorções que vêm sendo feitas em seus posicionamentos. “Tenho percebido várias tentativas sutis de silenciamento. Até já ouvi que sou reativa”, reclamou. Linda Brasil disse ser preciso protestar contra essa atitude equivocada de alguns vereadores “para que isso não vire uma perseguição sistemática”. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 26 de junho de 1897.

