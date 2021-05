Bombeiros controlam incêndio em uma casa abandonada de Aracaju; ninguém se feriu









26/05/21 - 14:46:53

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) foi acionado na madrugada desta quarta-feira (26), para uma ocorrência de incêndio em residência na rua Radialista Cadmo Nascimento, conjunto Médici, em Aracaju. Segundo o tenente José Mesquita, a informação de vizinhos é que não havia ninguém morando na casa.

“Por conta disso não foi possível identificar logo de início o incêndio, já que era por volta de 1h30. Quando os vizinhos perceberam e nos acionaram, as chamas já tinham tomado boa parte da casa. Foi feito o controle de incêndio, evitando que atingisse outros cômodos da casa ou mesmo residências vizinhas”, afirmou.

A subtenente Alessandra Pereira conta que havia muito material no local, como se o proprietário utilizasse como depósito. “Quando nós chegamos, a casa estava em chamas, que atingiram varanda, quarto, sala, banheiro e parte do telhado. Todo o trabalho de combate e rescaldo, feito para evitar a reignição do fogo, durou cerca de uma hora”, contou.

Informações e foto ASCOM CBM/SE