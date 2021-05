Coordenador da Casa de Ciência de Aracaju explica eclipse lunar e superlua desta quarta, 26









Um fenômeno astronômico que costuma encantar os olhos das pessoas acontecerá na manhã nesta quarta-feira, 26: trata-se do alinhamento entre Sol, Terra e Lua, o chamado eclipse lunar total, que traz com ele outros dois acontecimentos também curiosos: a superlua e a Lua de sangue.

Apesar de chamar a atenção dos interessados pela astronomia, segundo Augusto Almeida, coordenador da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA Galileu Galilei), que é gerida pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), neste dia, infelizmente, a Lua estará se pondo em nosso horizonte logo cedo, impossibilitando a visualização do fenômeno em Aracaju.

Este é o primeiro eclipse em 2021. Após o fenômeno, haverá mais três durante o ano, sendo o próximo em 10 de junho. Um eclipse lunar total ocorre quando a Terra está alinhada entre a Lua e o Sol e este lança uma sombra na Lua. Já a superlua acontece quando a Lua, em fase cheia, está mais próxima da Terra, o que faz o satélite natural parecer maior.

O coordenador da CCTECA explica que o alinhamento ocorrerá num horário em que, aqui em Aracaju e no Brasil, no momento da totalidade, a Lua não poderá mais ser vista. “Para nós, em Aracaju, a Lua se põe por volta das 5h35 e o eclipse total, na fase ainda parcial, terá início às 6h47min. Portanto, nem através de telescópio ou a olho nu, nós conseguiremos visualizar o fenômeno, tendo em vista que o satélite já não estará mais na nossa área de visão. Talvez em alguns locais do Rio Grande do Sul, sim, em algumas regiões ele pode ser visto parcialmente e por pouco tempo, por estar na ponta do continente”, detalha Augusto Almeida.

Já sobre a superlua , o coordenador afirma que esta poderá ser percebida pelos aracajuanos e brasileiros no entardecer desse mesmo dia, mas com menor intensidade do que se pudesse ser vista no horário do alinhamento.

O perigeu (nome dado quando o satélite está mais próxima ao planeta), poderá ser notado, na quarta-feira, a partir das 17h35, ao nascer da Lua, no horizonte Leste. No entanto, neste horário, apesar de parecer maior que na maioria dos dias, quando está numa média de 384 mil quilômetros da terra, ela estará aparentemente um pouco menor em comparação ao momento do eclipse, quando chegará a 358 mil quilômetros de aproximação, alcançando assim seu tamanho aparente máximo.

Em 22 de março de 2021, a CCTECA completou 12 anos. Localizada no Parque Augusto Franco, popularmente conhecido como Parque da Sementeira, a Casa de Ciência de Aracaju tem fomentado o conhecimento da Astronomia.

Com salas interativas e equipamentos modernos, a Casa da Ciência tem o planetário como grande atrativo, oferecendo uma experiência de imersão em conhecimento, simulando uma viagem na qual é possível observar a formação do universo, os planetas do sistema solar e suas características.

“Antes da pandemia, quando havia fenômenos como o desta quarta, pela noite, realizávamos eventos em que disponibilizávamos três a quatro telescópios para visualização do público e outros equipamentos para auxiliar a entender os acontecimentos. Chegamos a fazer um luau, na área externa, onde mais de 600 pessoas estiveram presentes”, ressalta Augusto Almeida.

