Coordenadorias estadual e municipal de saúde visitam o Nestor Piva









26/05/21 - 05:44:58

Nesta terça-feira, 25, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva [sob Gestão Plena do Centro Médico do Trabalhador] recebeu a visita da Secretária Adjunta de Saúde da cidade de Aracaju, Andressa Torquato.

Na ocasião, a Andressa Torquato estava acompanhada da Coordenadora da Rede de Urgência e Emergência (Reue), Ana Paula; Diretora Estadual de Atenção Especializada e de Urgência, Maria Lúcia Santos; Coordenadora Estadual de Assistência Hospitalar e de Urgência, Claudivania Farah; Coordenadora estadual de Políticas de Atenção Especializada e Urgência, Neuzice Oliveira Lima; Superintendente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Dênisson Pereira da Silva; e demais técnicos em saúde do estado.

De acordo com a Coordenadora estadual de Políticas de Atenção Especializada e Urgência, Neuzice Oliveira Lima, a visita surgiu da necessidade do estado conhecer as unidades da rede de urgência que compõem o município de Aracaju e demais municípios do estado. “Assim, identificaremos a capacidade instalada de cada unidade e, com isso, conseguiremos melhorar e ajudar no processo de acesso ao paciente, seja aquele não Covid-19 ou aquele suspeito confirmado para a covid”, explicou.

Em relação ao Nestor Piva, segundo Neuzice “por ser uma porta aberta, percebemos que por melhoria de vários processos estaremos trabalhando juntos com a Secretaria de Saúde Municipal e com o Centro Médico do Trabalhador (responsável por gestão plena”, enfatizou.

Para a Coordenadora, a comunicação sempre existirá entre os atores estratégicos destas unidades. “A busca pelo atendimento de urgência aumentou e a força tarefa tem o objetivo de juntos, provocarem celeridade ao serviço de urgência”, ressaltou.

Presente à visita, a Secretária Adjunta Municipal de Saúde, Andressa Torquato, esclareceu que com essa visita dos órgãos estaduais será possível encontrar um diagnóstico situacional, tanto do Nestor Piva quanto do Fernando Franco, para diagnosticar a realidade da porta de entrada e alinhar junto ao governo estadual essa situação dos usuários de Grande Aracaju.

“Estamos fazendo esse alinhamento para melhorar esse acesso ao usuário, seja no Nestor Piva ou no Fernando Franco. E trazendo esse alinhamento mais próximo entre o governo estadual e municipal”, esclareceu. Na oportunidade, Andressa revelou que ocorrerão novas rodadas de conversas com os diagnósticos encontrados e, com isso, “será possível alinhar a melhor forma de deixar esvaziar tanto o Nestor Piva quanto o Fernando Franco e colocar em outras regiões para desafogar essas unidades”, destacou.

Para a Gestora Administrativa da UPA, Jória Dias, a visita teve o intuito de conhecer o fluxo e a forma de agir do Centro Médico em um período de combate à pandemia, seja no modo de acolhimento, na realização das triagens, regulação dos pacientes graves e não tão graves. Além de constatar a forma com que os pacientes entram e saem da unidade.

“Vieram conhecer o fluxo e entender a nossa necessidade de UPA para poder ajudar na melhor forma possível o usuário que está dependendo de vagas”, frisou Jória

Assessoria de comunicação