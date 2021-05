Deputado denuncia assassinato de criança de 11 anos em Canindé do São Francisco e cobra investigação do caso









26/05/21 - 15:27:51

No último domingo, 23, Sergipe registrou a morte de mais uma vítima da histórica invisibilidade de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, especialmente as negras e pobres. Em Canindé do São Francisco, tiros ceifaram a vida de uma criança de apenas 11 anos. O deputado Iran Barbosa (PT) denunciou o caso, pediu investigação e defendeu a articulação da Rede de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado para acompanhar a apuração do caso.

Iran disse que “os dados até agora divulgados dão conta de que havia uma operação policial e que a criança foi atingida e morta por tiros. Foi socorrida, levada com vida para o Hospital de Canindé e transferida para o Hospital Regional de Itabaiana, mas na segunda-feira, 23, não resistiu e faleceu”.

“Segundo depoimentos, a criança assassinada era querida por todos e tentava sobreviver vendendo cocadas porque era membro de uma família humilde. Nosso mandato, desde a primeira hora em que teve notícia do ocorrido, está em contato com as entidades que integram a rede de proteção e defesa das crianças e dos adolescentes; requereu a ação da Secretaria de Segurança Pública para que seja feita a investigação, apuração e responsabilização dos envolvidos e continuará a acompanhar todos os desdobramentos desse caso que é extremamente grave e tem que ser elucidado para frear esse tipo de extermínio que denunciamos permanentemente”, informou Iran Barbosa, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes e também integra a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Alese.

“Apelo à Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/SE), bem como a todas instituições responsáveis para que tomem as providências em busca da investigação célere e eficiente deste caso para que, desta forma, o Estado promova uma resposta rápida para a população sergipana sobre o assassinato em questão, com a identificação e responsabilização de todos os possíveis envolvidos na ação”, posicionou-se Iran Barbosa.

Iran aproveitou o momento para reafirmar o seu compromisso pessoal e o igual compromisso de todos aqueles que compõem o mandato que representa com a defesa das pautas de interesse da infância e adolescência.

“Continuarei me empenhando para promover o respeito aos direitos infanto-juvenis e seguirei acompanhando ativamente este caso que mancha de tristeza o nosso Estado”, finalizou Iran Barbosa.

Por Valesca Montalvão