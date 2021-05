Deputado Luciano Bispo recebe representantes dos músicos









26/05/21 - 12:25:59

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu na manhã desta quarta-feira, 26 em seu gabinete, uma comissão formada por representantes dos músicos. Eles solicitaram uma mediação para que possam ser recebidos pelo governador Belivaldo Chagas, com a finalidade de discutir as demandas da categoria, a exemplo da liberação de um auxílio financeiro durante a pandemia do novo coronavirus.

Luciano Bispo disse enteder a situação dos músicos na pandemia

“Eles querem ser recebidos pelo governador para tirar algumas dúvidas quanto à notícias veiculadas nos meios de Comunicação do estado segundo os músicos, com algumas contradições. Nós ouvimos as categorias atentamente e vamos conversar com o governador pra tentar chegar a um denominador comum”, afirma o presidente da Alese.

Luciano Bispo acrescentou entender que as dificuldades que os músicos de Sergipe vêm passando são grandes. “A gente sabe que os artistas e os trabalhadores de eventos estão sofrendo com os efeitos da pandemia da Covid-19, pois antes ou pouco ou muito trabalhavam e agora não podem. Talvez seja a classe que paralisou as atividades primeiro e seja a última a retornar ao trabalho. É uma coisa muito preocupante e nós vamos conversar com o governador”, complementa.

Diálogo

De acordo com o músico Cléverton Ramos de Santana, o Ton Ramos, representante da Ordem dos Músicos do Brasil, o objetivo da visita ao gabinete da Presidência, foi sensibilizar a Casa no sentido de abrir um diálogo com o Governo do Estado.

“A categoria vem reivindicando já alguns meses, um auxílio emergencial específico porque muitos músicos não foram contemplados com o auxílio do Governo Federal, além de outras ajudas dos municípios. Tem músicos passando por necessidades e nós criamos uma mobilização em todo o estado”, lamenta.

Ton Ramos destacou que na última terça-feira, 26, fizeram uma manifestação pacífica na Praça Fausto Cardoso e tentaram sem sucesso, ser recebidos no Palácio do Governo.

“Mas conseguimos marcar essa audiência com o presidente da Assembleia Legislativa; passamos nossas reivindicações e o deputado Luciano Bispo se comprometeu a conversar com o governador”, enfatiza.

Participaram da audiência com o presidente da Alese e os deputados Ibrain Monteiro e Kitty Lima, representantes Do Sindicato dos Músicos (Sindimuse), Associação dos Músicos Sergipanos e da União dos Pofissionais de Eventos de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza