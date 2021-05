Em reunião com ministro, Eduardo pede mais apoio às famílias vulneráveis de Aracaju









26/05/21 - 15:15:26

O encontro oficial foi uma oportunidade de detalhar a situação das famílias em situação de vulnerabilidade que vivem em Aracaju e outras regiões do estado. Durante a reunião, o Vereador Eduardo Lima (Republicanos) apresentou dados sobre renda per capita e beneficiados com cestas básicas entregues pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Eduardo Lima se mostrou confiante após a conversa e não escondeu a satisfação de levar as demandas do município até o ministério. “Somente quem está perto do povo, no dia a dia, tem a real noção das necessidades. Esse papel de cobrar faz parte do mandato e com nossas articulações aqui em Brasília, tenho certeza que vamos vencer essa queda de braço com a pobreza extrema em nossa cidade”.

Somente em Aracaju, 38 mil famílias estão abaixo da linha da pobreza, vivendo com pouco mais de R$150,00 por mês. O ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos – BA), se mostrou sensível a este cenário e disse que “não vou medir esforços para garantir mais recursos para este setor.

Vou verificar portarias e manter diálogo com a prefeitura para buscar uma forma de aumentar o número de cestas básicas”, pontuou.A comitiva, que é formada, também, pelos vereadores Sargento Byron e Léo Rocha (Nossa Senhora do Socorro), visitou ainda a Secretaria Nacional de Assistência Social para discutir a situação dos CRAS.

Na oportunidade, foi entregue um relatório de ações desenvolvidas e um pedido de análise para famílias que ainda não foram incluídas no programa Bolsa Família.Em reunião no Ministério Mulher da Família e dos Direitos Humanos, foi discutida a situação das seis unidades do Conselho Tutelar de Aracaju.

Cinco deles receberam, em 2019, um kit do ministério para facilitar a execução dos serviços. O sexto distrito, que fica no Bairro Santa Maria, ficou de fora e deixou de receber o carro, o refrigerador, o bebedouro, cinco computadores e uma impressora. A ministra Damares Alves (PP), se comprometeu a analisar a situação e encontrar uma forma de viabilizar a entrega dos materiais.

“Precisamos ver isso, os conselheiros do Santa Maria não podem ficar de fora. Assim como os demais, são verdadeiros heróis na luta e proteção das nossas crianças em Aracaju”, afirmou a ministra.A visita a Brasília foi uma iniciativa da bancada do Republicanos, por intermédio da liderança do partido na Câmara de Deputados e do Presidente do Republicanos em Sergipe, Jony Marcos.

As despesas da viagem foram pagas com recursos dos próprios vereadores e demais integrantes da comitiva, o que não gerou custos à Câmara Municipal.

Por Valéria Santana