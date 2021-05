Empresário Brenno Barreto é o novo diretor técnico do Sebrae/SE









26/05/21 - 11:45:42

Eleição contou com o voto de todos os conselheiros

O empresário Brenno Barreto é o novo diretor técnico do Sebrae em Sergipe. Ele foi escolhido nesta quarta-feira, 26, por unanimidade, pelos representantes das quinze instituições que compõem o Conselho Deliberativo (CDE) da entidade. A eleição foi conduzida pelo presidente do CDE, Marco Pinheiro, em formato misto (presencial/virtual).

Breno substitui o ex-diretor Emanoel Sobral, que faleceu no final de março, e ocupará o cargo até 31/12/2022, data em que se encerra o mandato da atual Diretoria Executiva do Sebrae.

“Não podia deixar de agradecer a indicação e a votação unanime desse Conselho pela confiança em mim depositada. Vamos seguir com a missão de fomentar o empreendedorismo em Sergipe estando, muito honradamente, fazendo parte dessa Diretoria Técnica tão bem conduzida durante anos pelo saudoso Emanoel Sobral. Sou muito grato a todos”, ressaltou o novo dirigente.

Brenno Luiz Ribeiro Barreto é graduado em Administração pela Universidade Tiradentes (Unit) e pós-graduado em Finanças Corporativas pela mesma instituição. Na sua vida profissional, foi presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Aracaju (CDL) de 2015 até 2020. Ainda na CDL, foi diretor do SPC de 1997 a 2000, diretor secretário de 2000 a 2004, diretor de Patrimônio de 2004 a 2008 e diretor Financeiro de 2008 a 2014.

Participou como conselheiro do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, da Fundação Municipal do Trabalhador (Fundat) e da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese). Barreto também foi membro do Fórum Empresarial de Sergipe, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Aracaju (Comden) e do Conselho da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz).

Entidades parabenizam

Os presidentes e representantes das entidades que formam o Conselho Deliberativo do Sebrae parabenizaram a indicação do novo diretor e ratificaram a escolha pela sua experiência em gestão e engajamento com os pequenos negócios.

“Brenno é um gestor experiente, traz todo um trabalho junto ao comércio e serviços e, obviamente, o tempo de serviço no CDL e no Sergipetec serão de suma importância para a condução dos projetos aqui”, ressalta o diretor Administrativo do Sebrae em Sergipe, Eduardo Prado Junior.

O superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, disse que o novo diretor trará importante fôlego para o cumprimento dos desafios frente ao cenário atual em relação à promoção, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios com o estímulo ao empreendedorismo.

O presidente do CDE, Marco Pinheiro, também destacou a escolha do novo dirigente. “Parabenizo o amigo Brenno Barreto pela eleição e, como presidente do Conselho Deliberativo da instituição, tive a honra de conduzir o processo que levou a essa acertada escolha. Faço votos de uma boa gestão, que certamente honrará o Sebrae e contribuirá para o sucesso dos empreendedores sergipanos e de todo o setor produtivo”.

Já o presidente da Fecomércio/SE, deputado Federal Laércio Oliveira, destacou a trajetória do novo diretor Técnico e os seus serviços prestados em defesa dos empreendedores do setor comercial. ” Acredito que a sua chegada ao Sebrae vai ajudar bastante a instituição a continuar desempenhando ações importantes para o fortalecimento do empreendedorismo em Sergipe, pois é uma pessoa que conhece a fundo as questões técnicas do comércio e sua importância para o desenvolvimento do estado”.

Quem também elogiou o novo diretor foi o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral. ” Uma escolha que vai contribuir para o bom andamento das ações e projetos do Sebrae. Desejo sucesso ao Brenno”.

Foto assessoria

Wellington Amarante