“ESPERO QUE EDVALDO POSSA ESCLARECER NA CPI DO SENADO”, DIZ GEORGEO









26/05/21 - 05:33:25

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) parabenizou o líder do seu agrupamento, senador Alessandro Vieira por ter protocolado nesta terça (25), um requerimento no Senado Federal, convocando o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira para prestar esclarecimentos à CPI do Senado sobre o Hospital de Campanha de Aracaju.

O deputado disse que a pessoa responsável pela montagem do hospital não recebeu o pagamento pelo serviço prestado à prefeitura. “A montagem do hospital aconteceu de maneira rápida e foi desmontada mais rápido ainda com as investigações da Polícia Federal. E até hoje a pessoa responsável pela montagem do hospital, não recebeu o pagamento deste serviço”.

“Como é que até hoje, não houve sequer o pagamento de nenhuma parte do valor do serviço prestado à prefeitura? Esperamos que o Senado aprove o requerimento do senador Alessandro e que o prefeito Edvaldo Nogueira possa esclarecer na CPI do Senado o que realmente foi feito com o dinheiro do Hospital de Campanha de Aracaju”.

Georgeo também disse que espera que o prefeito possa esclarecer o motivo pelo qual ele teve que desmontar rapidamente as instalações do hospital montado no campo do Estádio João Hora. “Assim que a PF começou a investigar o Hospital de Campanha, rapidamente o prefeito mandou desmontá-lo. Esperamos que ele explique o porquê desta pressa”.

“Esperamos que o prefeito de Aracaju, bem como os demais prefeitos e governadores que tiveram requerimentos neste sentido possam prestar os devidos na CPI, afinal de contas a sociedade merece respostas. Espero que Edvaldo possa esclarecer o que foi feito com o dinheiro do Hospital de Campanha de Aracaju”.

Fonte e foto assessoria