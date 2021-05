Hapvida e Corinthians lançam plataforma de planos para torcedores









26/05/21 - 10:46:02

Hapvida Timão conta com serviços que podem ser contratados direto em uma plataforma exclusiva, 100% digital e segura

A parceria entre Sistema Hapvida e Timão, que se iniciou nos campos, invade o digital para proporcionar aos torcedores o melhor em saúde do Brasil. Na nova plataforma chamada Hapvida Timão é possível escolher um produto com a qualidade e cobertura que só um dos maiores sistemas de saúde suplementar pode oferecer.

No Hapvida Timão, que está disponível pelo endereço: www.hapvidatimao.com.br, o torcedor pode escolher entre plano de saúde, de odontologia ou até mesmo os dois! No site, é possível montar o plano de acordo com a necessidade de cada beneficiário e comprar o serviço de forma 100% online e segura. A plataforma, conta com produtos exclusivos das operadoras do Sistema Hapvida, que possui a maior rede exclusiva do Brasil.

De acordo com Candido Júnior, Vice-presidente Comercial e de Relacionamento, esse é mais um investimento do Sistema Hapvida que se une à paixão do brasileiro pelo futebol. “O Hapvida investe no Corinthians por suas práticas de inclusão, paixão pelas pessoas, respeito às diferenças, pois é o time do povo. Estas marcas também são do Sistema Hapvida. Corinthians é feito por gente, assim como nossa empresa. O amor do Corinthians pelo futebol é o mesmo que temos pela saúde das pessoas, e faz parte da nossa missão cuidar do bem mais precioso delas: a vida”.

“Promover mais saúde para a população com um dos times mais tradicionais do Brasil é a missão desse novo produto do Sistema Hapvida. Agora, os torcedores poderão estar mais perto do Corinthians cuidando da saúde, nosso bem precioso”, destaca Carlos Prebelli, Diretor Executivo Comercial do Sistema Hapvida.

“Para nós do Corinthians, é fundamental esse fortalecimento das parcerias digitais com nossos patrocinadores”, afirma o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves. “Isso comprova o compromisso do marketing do Corinthians com a inovação e, além disso, facilitará o acesso de nossos torcedores a bons serviços de saúde.”

Conheça as vantagens de fazer o plano Hapvida Timão:

Agendamento de consultas e exames online;

Autorização de procedimentos online;

Carteirinha virtual ou física personalizada;

Call Center exclusivo 24h, para tirar suas dúvidas.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 38 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 45 hospitais, 198 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Fonte e foto assessoria