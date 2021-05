Ibrain de Valmir cobra do Governo benefícios para os profissionais de eventos









26/05/21 - 12:37:09

Na manhã desta quarta-feira, 26, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC), esteve reunido com o presidente da Alese, Luciano Bispo e os representantes da classe artista sergipana para tratar de soluções que beneficiem os profissionais de eventos.

Em conversa, Ibrain de Valmir enfatizou a sua preocupação com os profissionais de eventos, pois foram os primeiros a serem paralisados na pandemia e serão os últimos a ganharem dinheiro. Diante da situação, o deputado propôs investir R$ 200 mil, com emenda parlamentar.

E, com o período junino se aproximando, Ibrain também propôs que o Governo do Estado de Sergipe crie lives e realize os pagamentos contratando os músicos sergipanos, sendo assim uma forma de valorizar a nossa cultura e beneficiar os profissionais de eventos.

Por fim, o parlamentar abordou a ideia da criação do auxílio emergencial para os profissionais de eventos no valor de R $1.5000,00 a ser pago em três parcelas de R$ 500,00. O presidente da Alese, Luciano Bispo ficou responsável por levar as demandas para o governador Belivaldo Chagas.

Fonte e foto assessoria