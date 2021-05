Maratona Territórios do Brasil da UFS se encerra com mais de mil participantes









26/05/21 - 05:39:32

O evento de inovação on-line Maratona Territórios do Brasil, derivado da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (STCT), movimentou 336 cidades, 27 estados e 1.102 participantes entre a última sexta-feira, 21, e o domingo, 23. Considerado um sucesso pelos participantes e pela organização, o evento foi realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e idealizado pelo Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do curso de bacharelado em Agroindústria, em parceria com o Instituto Federal da Bahia (IF Baiano) e territórios do Nordeste.

Criado com a proposta de popularizar a ciência e a tecnologia frente à população e atuando em todos os níveis educacionais (básico, fundamental, médio e superior), além de setores produtivos (agricultura, indústria, comércio etc), a Maratona Territórios do Brasil contou com 88 equipes que desenvolveram projetos através da plataforma Discord, cujo gerenciamento ficou a cargo da Panic Lobster, uma startup especializada na gestão de hackathons e eventos de inovação online, a qual ainda premiará as melhores ideias, com prêmios que vão de R$ 3 mil ao primeiro colocado a R$ 1 mil ao 7º colocado.

Nos próximos dias, a organização da maratona fará a avaliação dos projetos, bem como a votação junto aos jurados, e no dia 1º de junho o resultado dos vencedores será divulgado em uma transmissão ao vivo “live” especial.

Para o coordenador desta edição, professor Danilo Souza, a experiência foi marcante em todos os aspectos e para todos os envolvidos. “Agradeço a todos os colegas e, principalmente aos participantes e mentores, por terem confiado na gente, no nosso projeto de popularização da ciência e de inclusão social. Ficamos encantados, pois o pessoal se mostrou bastante engajado. O comprometimento das pessoas e a preocupação de desenvolver um trabalho bonito, de entregar o trabalho no prazo, isso para a gente, enquanto professores, nos deixa orgulhosos”, pontuou.

O professor e coordenador do curso de bacharelado em Agroindústria do Campus Sertão – UFS, Maycon Reis, elogiou a atuação dos parceiros do evento e destacou o empenho dos participantes e mentores. “É um momento de muita alegria. Ficamos contentes em ver que cada minuto, cada momento dedicado e cada reunião valeram a pena. Nós nos empenhamos como equipe, sempre pensando em cada detalhe e ver os participantes, os mentores e os parceiros de uma forma geral, nessa dedicação em pleno fim de semana, nos deixa satisfeitos. Até aqui, por mais que ainda haja outras etapas, estou muito feliz e realizado. Nosso papel foi cumprido”, completou.

Fonte e foto assessoria