MUNICÍPIO DE CAPELA SE PREPARA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO









26/05/21 - 17:36:08

O município de Capela tem organizado as contas públicas e preparado o município para a realização de Concurso Público. A informação foi transmitida em sessão da Câmara Municipal de Vereadores na última terça-feira, 25, quando o empresário e advogado especializado em Gestão Pública e Direito Previdenciário, Jefferson Lima, prestou esclarecimentos ao Legislativo sobre o seu trabalho de organização das despesas públicos no município.

De acordo com o advogado, cuja experiência e atuação em municípios de todo o Brasil ocorre há 16 anos, a sua contratação como assessor técnico tem gerado frutos positivos para Capela. Somente nos três primeiros meses de contrato, o município economizou mais de R$ 45 mil em gastos.

“Em 2020 ministrei um evento para os novos gestores do estado, foi quando conheci a prefeita de Capela e ela falou da necessidade de realização de um concurso público, mas que, para isso, ela precisaria analisar a sua despesa de pessoal com maior cuidado, para ter certeza de que isso seria feito sem gerar um gasto excessivo para o município. Foi esse o objetivo inicial do nosso trabalho e nos primeiros três meses a economia real do município ultrapassou R$ 45 mil reais por mês”, detalhou Jeferson Lima.

Implantação do E-Social

Conforme o empresário, o município de Capela também caminha para a utilização do programa federal “E-Social”, cuja obrigatoriedade foi anunciada pelo Governo Federal. Neste sentido, a sua atuação também tem garantido a regularização para a implantação do programa.

“O E-Social é um sistema que fará a gerência de toda a parte fiscal e previdenciária de toda Pessoa Física que exercer algum tipo de atividade remunerada para uma empresa, seja ela com vínculo ou sem vínculo”, completou.

Fonte e foto assessoria