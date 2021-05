Pastores Luiz Antônio da Silva e o filho Lucas Abreu, são indiciados por crimes sexuais









26/05/21 - 10:01:55

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), detalhou as investigações sobre as investigações dos dois inquéritos que apuram denúncias de abuso sexual que teriam sido praticados por dois pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular em Aracaju.

Os pastores Luiz Antônio e Lucas Abreu, da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe, foram indiciados por crimes sexuais contra mulheres que frequentavam a instituição.

Durante a entrevista concedida na manhã desta quarta-feira (26) , as delegadas Mariana de Niz, Josefa Valéria e Renata, informaram que os pastores Luiz Antônio da Silva e seu filho Lucas Abreu, da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Aracaju, foram indiciado por crimes sexuais cometidos contra membros da igreja.

Segundo a polícia, Lucas Abreu está sendo acusado de estupro de vulnerável e assédio sexual contra quatro mulheres, sendo que duas delas, à época do crime, tinham 13 e 15 anos. Já Luiz Antônio é acusado de violação sexual mediante fraude contra sete mulheres – cinco denunciantes foram de Sergipe e duas da região Norte do país.

Os inquéritos foram separados e os denunciantes, sendo quatro contra o pastor Lucas e sete contra o pastor Luiz Carlos.

As investigações começaram em março deste ano, após algumas mulheres registrarem queixa. Um dos citados chegou a classificar as denúncias como ‘absurdas’.

Casos de assédio podem ser denunciados pelo DAGV, que funciona todos os dias, 24h. Em Aracaju, o departamento está localizado na Rua Itabaiana, no Bairro São José, ou através do número (79) 3205-9400. Em Nossa Senhora do Socorro, a delegacia fica na Rua 24, 168, Conjunto João Alves Filho. O contato é feito pelo (79) 3279-2450.