PC DETALHA INVESTIGAÇÕES SOBRE ABUSO SEXUAL DE DOIS PASTORES FEITAS PELO DAGV









26/05/21 - 06:36:30

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), ambas vinculadas ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), detalha as investigações dos dois inquéritos que apuram denúncias de abuso sexual que teriam sido praticados por dois pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular em Aracaju.

A Polícia Civil recebeu as denúncias, foram iniciadas as investigações e os envolvidos nos casos foram ouvidos em depoimentos que ocorreram na sede do DAGV.

As investigações serão detalhadas nesta quarta-feira (26).