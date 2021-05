POLÍCIA CIVIL ELUCIDA FURTO DE R$ 280 MIL NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO









26/05/21 - 16:06:37

Policiais civis de Tobias Barreto, com o apoio de agentes da Delegacia Regional de Lagarto, identificaram e localizaram Milton da Conceição, 41. Ele é apontado como autor de dois furtos a estabelecimentos comerciais de Tobias Barreto. A detenção ocorreu na tarde dessa terça-feira, 25. Na ação policial, foram apreendidos R$ 50 mil e objetos adquiridos com o dinheiro do furto.

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, num dos furtos, o autor subtraiu R$ 280 mil de um supermercado da cidade, bem como levou peças de roupas, dinheiro e um celular de uma loja de roupas. “Observamos que ele agia sempre no mesmo dia – madrugada de segunda para terça e conjugando informações levadas ao Disque-Denúncia passamos a considerar que fosse a mesma pessoa”, detalhou.

Ainda de acordo com o delegado, após apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), foi possível localizar o autor dos furtos, que os confessou e disse que já havia gastado todo o dinheiro, comprando terrenos, casa, carro, motocicleta e mobília nova, a exemplo de geladeira, TV, fogão e camas.

Todo o material foi apreendido e os vendedores dos imóveis foram intimados a comparecer na delegacia, onde serão orientados a devolver o dinheiro das vendas. Explicou ainda o delegado que as informações repassadas ao Disque-Denúncia foram cruciais para elucidação do caso, e que todas as evidências serão encaminhadas ao Ministério Público, já que os casos, segundo a Polícia Civil, estão completamente elucidados.

Informações e foto SSP