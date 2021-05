Procon/SE divulga pesquisa de preço de medicamentos em farmácias









26/05/21 - 16:52:38

O Procon/SE divulgou nesta terça-feira, 25, uma pesquisa de preços de medicamentos feita a partir do levantamento realizado pelas equipes da instituição em 28 farmácias de Aracaju. A verificação dos valores dos produtos ocorreu entre os dias 17 e 20 de maio. Ao todo, foram verificados os preços de 22 produtos. A pesquisa contendo todos os valores levantados pela instituição pode ser conferida ao final da matéria. Confira aqui o preço dos medicamentos pesquisados.

A diretora do Procon/SE, Tereza Raquel Martins, explicou que os medicamentos pesquisados foram delimitados a partir de um levantamento feito com equipe médica para delimitar quais os fármacos que foram mais procurados durante a pandemia. A pesquisa verificou quais os percentuais de variação de preços, assim como os valores mais baratos e os mais caros encontrados em Aracaju.

“O Procon vem realizando pesquisa de diversos produtos nesta pandemia com a intenção de ajudar o consumidor. Nesse momento, a instituição pesquisou os medicamentos mais utilizados nessa pandemia. De acordo com levantamento com equipe médica, estabelecemos os medicamentos mais utilizados. Verificamos que Azitromicina, Ibuprofenos e Vitamina D tiveram uma diferença muito grande de preço entre um estabelecimento e outro”, ressaltou.

De acordo com a pesquisa, o valor do medicamento Ivermectina 6 mg com quatro comprimidos apresentou uma variação de 80% entre os estabelecimentos pesquisados. O preço oscilou entre R$ 15,08 e R$ 27,14. Já o preço da Ivermectina 6mg com dois comprimidos, teve uma variação de 77% entre o menor e o maior valor encontrado pelas equipes do Procon/SE. O custo do medicamento variou entre R$ 10,20 e R$ 18,07.

O preço da Azitromicina 500mg com cinco comprimidos apresentou uma variação de 118% entre os valores encontrados durante a pesquisa. O menor preço foi de R$ 19,05 e o maior, R$ 41,49. Já a Azitromicina 500mg com três comprimidos teve uma oscilação de 283%. Os valores desse medicamento estão compreendidos entre R$ 6,78 e R$ 25,99.

O medicamento Ibuprofeno 600mg com 20 comprimidos teve uma variação de 120% entre os valores conferidos pelo Procon/SE. O menor preço encontrado foi de R$ 8,16 e o maior, R$ 17,99. Já o Ibuprofeno 400mg com 10 comprimidos, apresentou uma oscilação de 127%, tendo como o menor preço disponível ao consumidor o custo de R$ 9,43 e o maior, R$ 21,44.

A Dipirona 100ml solúvel foi encontrada entre R$ 7,10 e R$ 15,69. Já a Dipirona 500 mg com 30 comprimidos tem custo entre R$ 8,99 e R$ 15,59. A acetilcisteína xarope custa entre R$ 15,59 e R$ 35,50. Já a acetilcisteína a sachê 200 ml tem o valor que varia entre R$ 14,42 e R$ 50,05. A Loratadina 100ml xarope custa entre R$ 7,60 e R$ 20,79.

A Vitamina D 5.000ui com 30 comprimidos apresentou valores que variam entre R$ 39,99 e R$ 136,28. A Vitamina C 1gm com 10 comprimidos efervescentes custa entre R$ 4,20 e R$ 15,90. A Amoxilina de 500mg com 15 comprimidos tem preço que vai de R$ 8,77 a R$ 19,57.

O Cetoprofen 150 mg com 10 comprimidos custa entre R$ 11,50 e R$ 42,08. Já o Cetoprofen 100mg com 20 comprimidos varia entre R$ 21,01 e R$ 34,99. O Predinisolan 40mg com 10 comprimidos apresentou preços entre R$ 5,90 e R$ 73,03. Já o Predinisolan 20mg com 30 comprimidos custa entre R$ 8,37 e R$ 47,17. O Buscopan composto com 20 comprimidos varia entre R$ 14,00 e R$ 19,49.

O preço do Paracetamol 750mg com 20 comprimidos está entre R$ 5,99 e R$ 15,32. O valor do Cenil 250mcg spray variou entre R$ 37,79 e R$ 78,50. Já o custo do Sulfato Sabultamol xarope de 120 ml está entre R$ 3,46 e R$ 37,40. A pesquisa completa pode ser conferida no arquivo disponibilizado abaixo.

Fonte: Ascom/Sejuc