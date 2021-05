Projeto do Município de Salgado colabora com a doação de sangue para o Hemose









26/05/21 - 11:29:35

Com a motivação de ajudar ao próximo, Islene Barbosa Santana Vieira e Raniely da Silva Carvalho, voluntárias do projeto ‘Salgado Salvando Vidas’, doaram sangue pela primeira vez na última terça-feira, 25, no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). Pelo menos a cada três meses, o grupo fidelizado agenda suas campanhas para deslocamento até o Hemocentro em Aracaju. Eles atuam no município de Salgado, promovendo a divulgação e sensibilização sobre a importância do ato de doar sangue regularmente.

“Há mais ou menos três anos percebemos essa necessidade de doar sangue por causa de alguns pacientes que são nossos conterrâneos. Por isso, decidi criar um projeto voltado para esse público que é atendido nos hospitais de Sergipe”, informou Flávio Barbosa Santana, coordenador da ação.

Devido a uma baixa nos estoques, o serviço de captação do Hemose, está convocando doadores e convidando os grupos fidelizados para reagendamento das campanhas. “Queremos agradecer aos doadores de Salgado que doaram hoje e convidamos toda a população para também ajudar a salvar vidas”, salientou a assistente social e gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas.

Serviço

Para doar sangue é preciso estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. No dia da doação o voluntário deve comparecer ao Hemose bem alimentado. Para mais informações e agendamentos, os telefones de contato são: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto assessoria