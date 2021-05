Sedetec e Codise discutem ações para Distrito Industrial de Socorro









26/05/21 - 13:35:55

Entre os assuntos debatidos na reunião estiveram as medidas de segurança para o complexo, além da maior aproximação entre os diversos atores vinculados ao setor industrial no município e no estado

O atual cenário do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro e as expectativas para o complexo foram pauta de reunião ocorrida entre o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), José Matos, e uma equipe composta por representantes dos setores público e privado de Socorro a fim de discutir ações conjuntas.

Entre os assuntos debatidos na reunião estiveram as medidas de segurança para o complexo, além da maior aproximação entre os diversos atores vinculados ao setor industrial no município e no estado. “A equipe de Socorro apresentou informações e questionamentos necessários, e nós pretendemos fortalecer esse espaço de diálogo em prol do Distrito e do desenvolvimento industrial de Sergipe como um todo”, afirmou José Augusto.

De acordo com o diretor-presidente da Codise, a expansão das atividades realizadas no Distrito Industrial de Socorro é de grande relevância para Sergipe. “O Distrito de Socorro tem uma importância estratégica para o Estado, tanto por sua localização quanto pelas empresas ali situadas. Por isso, nosso intuito é o de continuar dando todo o suporte necessário aos empresários e gestores através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), e também deste contato contínuo”, pontuou Matos.

A reunião contou com a participação do diretor jurídico da Codise, Flávio Menezes; do secretário municipal de Indústria e Comércio de Nossa Senhora do Socorro, Luiz Carlos; da procuradora do Município, Viviane Sobral; do presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (Assedis), Sandro Roberto; e do empresário Domingos Pingo.

Fonte e foto assessoria