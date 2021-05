Sindicato dos Servidores de Muribeca é o novo filiado da CUT/FETAM









26/05/21 - 16:14:39

O Sindicato dos Servidores Municipais de Muribeca se filiou à Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) e à Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Sergipe (FETAM) na manhã do sábado, dia 22 de maio. A filiação foi decidida em assembleia geral dos servidores, realizada após a posse oficial da nova Diretoria e Conselho Fiscal do sindicato.

O Diretor Geral do Sindicato dos Servidores de Muribeca (SEPUMM), reeleito para mais um mandato, Solon Amaral Figueiredo afirmou que o último sábado foi uma data muito importante para todos os filiados ao sindicato.

“Temos 87 servidores filiados e 56 vieram votar pela continuidade do nosso trabalho. Isso é muito gratificante. Há muito tempo almejávamos a filiação à CUT. É uma entidade que tem muita responsabilidade. A CUT está sempre na mídia cobrando o cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Está à frente de todas as manifestações e têm bastante experiência”, destacou Solon.

O presidente da CUT/SE felicitou a nova diretoria empossada e filiada à CUT e à FETAM e afirmou que a diretoria da CUT Sergipe esteve presente na posse, representada pelo secretário Executivo da CUT, João Fonseca, e pela dirigente da CUT, Quitéria Santos, além dos diretores de sindicatos filiados à CUT: SINDICONTAS, SINDIJUS, SINDILAGARTO e Sindiserve Poço Verde.

“A presença de tantos sindicalistas da CUT é uma demonstração de apoio na luta e reforça um dos preceitos que fortalece a nossa central: a união em defesa dos trabalhadores. Sejam bem vindos e temos muita luta pela frente, pois o cenário está desafiador”, afirmou Roberto Silva.

Diretor Geral do Sindicato dos Servidores de Muribeca, Solon Amaral destacou também a presença dos filhos de Muribeca: Waldson representando o SINDICONTAS, o vereador Adriano, filiado ao sindicato e o historiador, militante de esquerda, Valdiclei da Silva. “Isso nos incentiva muito”, revelou.

Presidente da FETAM Sergipe, Itanamara Guedes destacou que, ao se filiar à Federação, o Sindicato de Servidores de Muribeca se soma à luta junto a mais de 30 sindicatos de servidores públicos municipais filiados à FETAM.

“A parceria com a CUT e a FETAM vai fortalecer a luta por direitos, pelas liberdades democráticas, pela melhoria dos serviços públicos, por mais investimento ao serviço público no Brasil, contra a reforma administrativa e pela valorização dos servidores públicos municipais em todo o estado”, observou a presidenta da FETAM.

Itanamara Guedes afirmou que todos os anos a FETAM lança uma campanha salarial em defesa do serviço público municipal, pela valorização dos servidores através da revisão salarial, pela implantação e pela ampliação dos direitos do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores.

Diretor Geral do Sindicato dos Servidores de Muribeca, Solon Amaral informou que a luta pelo Plano de Cargos e Carreira dos servidores é a prioridade desta gestão que se inicia. “Já estamos conversando com secretários da CUT e sua assessoria sobre o assunto. Em duas semanas vamos nos reunir com o novo prefeito de Muribeca, Mário de Sandra, para tratar do assunto. Também é necessário atualizar a Lei 125/93, sobre o Regime Jurídico Único do servidor público, pois existem muitos direitos conquistados pelos servidores e que não estão em vigor em Muribeca”.

Por Iracema Corso