SSP ANUNCIA MUDANÇAS NA DELEGACIA DE PROTEÇÃO ANIMAL EM SERGIPE









26/05/21 - 05:54:33

Uma semana após participar de reunião na Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SE) para abordar a necessidade de mais efetivo para lidar com a demanda na Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal (Depama), a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) voltou ao órgão para retomar as conversas com o delegado-geral Thiago Leandro.

A visita de Kitty trouxe boas notícias para a causa animal, pois, de acordo com o delegado-geral, a Depama passará por um processo de interiorização sob o comando do delegado Marcelo Hercos.

Enquanto Marcelo ficará focado no trabalho de combate aos maus-tratos no interior de Sergipe, a delegada Georlize Teles, terá uma atuação mais voltada aos crimes na capital sergipana, como tem ocorrido desde a ativação da delegacia.

“Fico satisfeita com essa informação passada pelo delegado-geral após a nossa cobrança. Isso prova que Sergipe está avançando no combate aos crimes contra animais e tenho certeza de que conseguiremos avançar ainda mais com um acompanhamento e enquadramento correto dos casos que costumam ser registrados no interior”, disse a deputada.

Para Kitty, o volume elevado de casos de maus-tratos, sendo registrados na Depama, comprova os alertas que ela e os demais ativistas da causa animal no Estado de Sergipe sempre emitiram. “Há anos estamos cobrando as autoridades sobre essa demanda elevada de crimes contra animais. Infelizmente, passou-se muito tempo até que a SSP implementasse esta delegacia. Temos acompanhado um grande esforço das forças policiais, mesmo com o baixo efetivo com que vêm atuando”, salientou.

Assessoria Kitty Lima