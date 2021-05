Últimos dias para curtir ‘Alice no País das Maravilhas’ em Aracaju









26/05/21 - 10:38:46

Ambientes temáticos inspirados no clássico infantil permanecem no Shopping Jardins até o dia 29 de maio

Casa da Alice, Castelo da Rainha de Copas, Labirinto, Parede de Espelhos e outras atrações seguem em exposição no Shopping Jardins, em Aracaju (SE), até o próximo sábado, 29 de maio. No espaço temático instalado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, crianças, jovens e adultos têm a oportunidade de conhecer histórias protagonizadas pelos personagens do autor britânico Lewis Carroll e tirar lindas fotos nos ambientes instagramáveis. A atração é gratuita e está aberta à visitação durante o horário de funcionamento do shopping – de terça-feira a sábado, das 10h às 21h. Basta apresentar cadastro realizado na plataforma Shopping Jardins Online.

Os Gêmeos, Dodô e outros personagens do clássico infantil também deixam o passeio pelo shopping ainda mais divertido. Na Praça de Eventos Orquídea, o público tem a oportunidade de interagir com os painéis temáticos ‘Parede dos Espelhos’ e ‘Xadrez da Rainha’, além de curtir os labirintos da Alice na Praça de Eventos Girassol (em frente à Tim) e próximo a Lojas Americanas.

Para acolher as famílias com segurança, o Shopping Jardins mantém mais de 40 protocolos sanitários. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência no mall, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços.

‘Alice no Jardins’

O quê? Ambiente temático com espaços instagramáveis e painéis interativos com personagens do clássico ‘Alice no País das Maravilhas’.

Quando? Até sábado, 29 de maio, das 10h às 21h.

Onde? Ambiente temático na Praça de Eventos Ipê e Painéis interativos na Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Foto: Divulgação

Da assessoria