Vereador protocola PL pedindo a proibição dos testes em animais









26/05/21 - 11:38:27

O vereador Breno Garibalde (DEM) protocolou na Câmara Municipal o Projeto de Lei 109/2021 solicitando a proibição do uso de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes e limpeza em Aracaju. Segundo Breno, a motivação para a criação do PL é que não existe nenhum motivo que ainda justifique os testes em animais.

“Acho uma crueldade desnecessária já que existem vários ingredientes comprovadamente seguros com longo histórico de uso, além de métodos alternativos para testagem de novos componentes. Testes baseados em células humanas e modelos computacionais sofisticados geraram resultados relevantes para os seres humanos em horas ou dias, ao contrário de alguns testes em animais que podem levar meses ou anos”, destacou o vereador.

Em sua rede social, Breno utilizou a imagem do coelho Ralph para falar sobre o projeto. O personagem foi estrela do curta-metragem “Salve o Ralph”, uma campanha global promovida pela Humane Society International (HSI) para conscientizar e proibir os testes de cosméticos em animais em diversos países, incluindo o Brasil. No curta, o coelho Ralph fica com diversas sequelas em seu corpo devido aos inúmeros testes realizados.

“Utilizamos as imagens desta campanha que viralizou, para reforçar a importância do nosso projeto. Uma campanha que também teve como foco o nosso país, onde algumas empresas dizem que não fazem testes com animais, mas fazem lá fora e trazem para cá”, afirmou o parlamentar.

Por Felipe Martins