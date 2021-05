Zezinho vai à Deso e pede melhorias no abastecimento do povoado São José









26/05/21 - 14:19:23

Após receber reclamações da população e atento às questões voltadas para o abastecimento no interior sergipano, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (Deso) para solicitar soluções para o problema de falta de água no povoado São José, em Japaratuba. O parlamentar esteve acompanhado do vice-prefeito de Japaratuba, Hélio Sobral (Pode), do secretário da Infraestrutura, Décio Neto, vereadores, do deputado Adailton Martins e foi recepcionado por Carlos Melo, presidente da Deso, e o diretor de operações, Carlos Anderson.

“O presidente foi muito solícito e nos esclareceu que a empresa já está tomando providências para melhorias no sistema de abastecimento de Japaratuba, em especial no povoado São José. Ter água em casa é muito importante para os moradores, para a dignidade das famílias, para a saúde pública e a agricultura”, destacou Zezinho Sobral.

Segundo o deputado, o presidente da Deso informou que foram adquiridas novas bombas de 150 cavalos para dar atendimento às ações da empresa no povoado. “As bombas antigas eram pequenas e reduzidas. Para a instalação das novas bombas, será preciso construir as bases de concreto onde elas serão fixadas. O processo de concretagem, secagem e implementação dos equipamentos está com previsão de conclusão para a próxima terça-feira, dia 01”, pontuou Zezinho Sobral, reforçando que, enquanto isso, a Deso se comprometeu a fortalecer a assistência à população.

“A Deso se comprometeu a aumentar o número de carros-pipas que atendem o povoado São José até as bombas entrarem em funcionamento e manter a bomba antiga em funcionamento até que o serviço esteja todo completo”, complementou.

O deputado Zezinho Sobral, mais uma vez, reforçou o compromisso com Japaratuba e toda a região, colocando-se sempre à disposição para o diálogo, a intermediação e interlocução entre a população e os órgãos do Governo do Estado. “Sigo trabalhando para que todos os municípios sergipanos tenham o pleno abastecimento de água, especialmente na zona rural. Sigo atento às reivindicações da população e buscando as soluções para que as pessoas tenham suas demandas atendidas”, disse.

Fonte e foto assessoria