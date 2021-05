Aracaju amplia público-alvo e pontos vacinação contra covid









No início do mês de maio, a Prefeitura de Aracaju começou a receber doses da Pfizer, o que tem possibilitado, à medida que chegam as doses, a ampliação do público-alvo e, consequentemente, dos pontos de vacinação.

Atualmente, estão recebendo o imunizante pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, profissionais de saúde, trabalhadores de forças de segurança e salvamento, trabalhadores da educação e motoristas e cobradores com mais de 40 anos.

No caso específico da Pfizer, os grupos atendidos precisam se cadastrar no portal VacinAju para ter a liberação do código de validação e, assim, acesso à vacina.

“Para as pessoas com comorbidades, com mais de 18 anos, é necessário, também, a apresentação do RG, CPF, comprovante de residência e relatório médico com CID e datado dos últimos seis meses. Já para motoristas e cobradores, bem como trabalhadores da educação, é preciso, além dos documentos de identificação e comprovante de residência, o comprovante de vínculo com a instituição ou empresa”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

O público-alvo pode ser vacinado, mediante os critérios, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Adel Nunes, Hugo Gurgel, Santa Teresinha, Edézio Vieira de Melo, Manoel de Souza e auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas (das 8h às 16h).

A expertise técnica da Prefeitura contou muito para que o imunizante pudesse ser enviado à capital, já que ele possui diferenciais importantes com relação à CoronaVac e à AstraZeneca.

Cada frasco do imunizante da Pfizer contém seis doses e a vacina deve ser armazenada a uma temperatura de -80ºC, por um prazo de até seis meses. Essa temperatura pode ser rebaixada para até -20ºC, o que diminui a validade do imunizante em até 14 dias. Quando a temperatura é reduzida de 2ºC a 8ºC, que é a refrigeração das demais vacinas, é necessário utilizá-las em até cinco dias.

Outro diferencial é que a vacina vem em pó, o qual é diluído em soro fisiológico. A diluição precisa ser muito rigorosa, seguindo um protocolo específico. A quantidade do imunizante aplicado também é menor, apenas 0,3ml. Além disso, segundo recomendação do próprio fabricante, a pessoa vacinada deve ficar em observação por 15 minutos, analisando se haverá alguma reação adversa.

A vacina da Pfizer tem uma alta eficácia desde a aplicação da primeira dose, com uma proteção de mais de 70%. Com a aplicação da segunda dose feita em 90 dias, atinge uma eficácia de até 94%.

O fabricante recomenda a aplicação da segunda dose acima de 21 dias, mas as pesquisas mais recentes apontam maior eficácia com uma distância de 90 dias entre as doses. Esse foi o protocolo adotado por Aracaju, que é o mesmo do Reino Unido, onde estudos recentes atestaram que essa janela entre a aplicação otimiza a eficácia do imunizante.

