“ARACAJU NÃO TERÁ O 3º TURNO QUE ALGUNS GOSTARIAM QUE HOUVESSE”, DIZ VEREADOR









27/05/21 - 14:00:51

Durante a sessão desta quinta-feira, 27, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) utilizou o Pequeno Expediente para comentar o texto “Oposição ao prefeito rói as unhas”, do jornalista Adilberto Souza. No texto, o jornalista menciona a atuação da oposição nas redes sociais após o senador Alessandro Vieira (Cidadania) ter apresentado requerimento ao presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 no Senado para convocar o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), para depor na CPI.

De acordo com o parlamentar, a democracia e a vontade popular será respeitada. “Para a frustação de muitos, Aracaju não terá o terceiro turno que alguns gostariam que houvesse. Será respeitada a soberania da democracia e da vontade popular. Alguns estavam torcendo por esse terceiro turno e criam a todo o instante factoide, circunstâncias e torcem cada vez pelo pior”.

“Digo alguns, não estou generalizando, torcem para que cada vez coisas ruins aconteçam, porque só podem aparecer, não dentro do que faz, porque muito pouco faz, mas tentam aparecer diante da construção de críticas ao muito que está sendo feito nesta administração, o que não quer dizer que muito não teremos ainda por fazer”, destacou o parlamentar.

Durante a sua fala, Bittencourt aproveitou para destacar a manifestação contra o Presidente Jair Bolsonaro, que irá acontecer no próximo sábado, dia 29 de maio.

“Quero convidar todos e todas que nos assistem para no próximo sábado, dia 29, acontece o dia nacional de luta fora Bolsonaro. E se é fora Bolsonaro é pró-vacina, pró-vida, pró-democracia, é pró-liberdade. É um ato organizado em mais de 150 cidades e a concentração será às 8h na praça de eventos do mercado municipal de Aracaju. Serão tomadas as medidas necessárias de prevenção contra a covid-19. Quero convidar todos que estão dispostos a lutar pela vida, pela democracia, lutar pelo trabalho, pelo pão e pela vacina”, pontuou.

Por David Rodrigues

Foto: Agência CMA