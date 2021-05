BANCÁRIOS DE SERGIPE REALIZAM ATO EM FRENTE AO PALÁCIO DO GOVERNO









Bancários de Sergipe realizaram na manhã desta quinta-feira (27), uma manifestação em frente ao Palácio Governador Augusto Franco, na Avenida Adélia Franco, em Aracaju, para pedir vacinação contra a Covid-19.

Segundo a entidade sindical, o trabalho dos bancários foi considerado essencial desde o início da pandemia, mas até agora não há qualquer movimentação para ajudar a preservar a vida da categoria.

Segundo a categoria, cada funcionário atende até 300 pessoas diariamente, o que acarreta a contaminação pelo novo coronavírus e as mortes durante a pandemia.

A presidente do Sindicato dos Bancários (SEEB), Ivânia Pereira disse que “os bancários estão sendo contaminados, hospitalizados e mortos e até agora não está garantido o direito à vida da categoria. Estamos na porta do Palácio dos Despachos para denunciar mais uma vez o descaso com o qual a categoria vem sendo tratada”.

